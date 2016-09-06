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Dünya

Gürcistan ve Ukrayna'ya vizesiz seyahat yolda

Gürcistan'a serbest seyahat hakkı tanınmasının bu yaz gerçekleşmesi bekleniyordu

06 Eylül 2016 18:10

Avrupa Parlamentosu'nun bir komisyonu, Gürcistan'a AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanınmasını destekledi ve aynı hakkın Ukrayna'ya da tanınması konusunda yeşil ışık yaktı.

Komisyonun dün beş aleyhte oya karşı 44 oyla benimsediği Gürcistan kararı, parlamento, AB üyesi devletler ve Avrupa Komisyonu arasında yapılması gereken üçlü müzakereler sonunda kesinleşecek.

Gürcistan'a serbest seyahat hakkı tanınmasının bu yaz gerçekleşmesi bekleniyordu ancak Almanya ve diğer bazı üyeler bu hakkın gerektiğinde askıya alınmasını sağlayacak önlemler hazırlanana kadar beklenmesini istemişlerdi. 

"Ukraynaya da uygulansın" talebi

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük bloğu oluşturan Avrupa Halk Partisi'nden Bulgar parlamenter Mariya Gabriel, bu konunda kesin karar alınmadan önce seyahat kolaylığının aynı zamanda Ukrayna'ya da getirilmesini önerdi.

Sosyalist bloktan Portekizli parlamenter Ana Gomes de, "Siyasi ve stratejik açıdan Ukrayna'ya da vize serbestisi vermemiz çok önemlidir" dedi.

Gürcistan gibi Ukrayna da Avrupa'ya seyahat serbestisini, Batı'nın bu ülkelerdeki emellerine karşı duran Rusya ile sürdürülen jeopolitik mücadelenin bir parçası olarak görüyor.

AB'den vize serbestisi bekleyen diğer bir ülke ise Kosova. Ancak Avrupa Parlamentosu daha önce Kosova'nın Karadağ ile arasındaki sınır anlaşmazlığını bir anlaşmaya bağlamasını istiyor. AB Türkiye'ye de vizesiz seyahat hakkı tanıma konusunda ise rahatsız. Hem Ankara hem de Brüksel, bu konunun daha önce hedef tarih olarak belirtilen Ekim ayında kadar sonuçlanmayacağı görüşündeler.

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