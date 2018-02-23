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Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

23 Şubat 2018 14:11

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR\'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Ataşehir bir binanın 2\'inci katında yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Maiko Dzidziguri\'den, yurtdışındaki oğlu bir süredir haber alamıyordu. Bunun üzerine İstanbul\'da bulunan arkadaşı Royn Kahıncı\'yı arayarak yardım istedi. Kahıncı, kadının yaşadığı evin kapısını çaldı; fakat açan olmadı. Bunun üzerine evin balkonundan içeri giren Royn Kahıncı, Maiko Dzidziguri\'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Kahıncı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken ölen kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevre bulunan bir esnaf, Gürcü kadını tanıdığını fakat uzun zamanadır görmediğini söyledi. Maiko Dzidziguri\'nin oğlunun bir süre önce Türkiye\'den sınır dışı edildiği öğrenildi.

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