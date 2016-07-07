Gürcistan, Ukrayna ve Kosova’ya AB vizesi müjdesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Ukrayna, Gürcistan ve Kosova vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesine onay verdi.

Strasbourg’da toplanan AP Dış İlişkiler Komitesi, üç ülkenin vize serbestisi için gerekli şartları yerine getirdiklerini ve kısa sürede AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilen ülkeler listesine eklenmeleri yönünde görüş bildirdi.

Komite üyeleri, adı geçen ülkelere vize serbestisi ile AB’nin stratejik hedeflerinin güçlendirileceğini savundu.

hürriyet'in haberine göre; komitede yapılan oylamada Ukrayna'ya vize muafiyeti için 42 evet, 3 hayır oyu verilirken, 6 çekimser oy kullanıldı. Gürcistan vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahati için 43 milletvekili evet, 5 milletvekili hayır oyu kullanırken, 3 üye çekimser kaldı. Kosova ile ilgili oylamada ise 38 evet, 7 hayır ve 6 çekimser oy çıktı.

Dış İlişkiler Komitesinin raporu AP Sivil Özgürlükler Komitesine gönderilecek ve eylül ayında burada ele alınıp değerlendirilecek. Ukrayna, Gürcistan ve Kosova’ya vize serbestisi kararının bu yıl içinde çıkması bekleniyor.