Gürcistan sınırında patlama

T24-



Ardahan Vali Vekili Ali Fuat Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Posof ilçesinin Gürcistan sınırında şiddetli bir patlamanın yaşandığı bilgisinin kendilerine de ulaştığını söyledi.





Atik, "Posof ilçemizde ilgili birimlerimizle çalışmamızı tamamladık. Bizim sınırlarımızda tespit edilen bir durum söz konusu değil. Olayı Gürcü yetkilileriyle de paylaştık. Fakat onlar da söz konusu patlamayı teyit etmelerine rağmen, onların bölgesinde de netleşen bir durum şu an yok" diye konuştu





YETKİLİLER: UÇAK DÜŞME OLAYI YOK





Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Türk hava sahasında şu ana kadar teyit edilen uçak düşme olayı olmadığını bildirdi.





Tiflis havaalanı yetkilileri, iki ülke sınır bölgesinde görülen ''ateş topu ve patlama'' konusunu Türk medyasında çıkan haberlerde duyduklarını, ancak bu konuda bölgeden kendilerine endişe duyulacak bir haber gelmediği ifade edildi.





Yetkililer, ülkeye gelen uçaklarla ilgili şimdiye kadar endişe duyulacak bir haber alınmadığını da vurguladı.