Gürcistan Putin'i Eurovision'da 'vuracak' - VİDEO

Gürcistan devlet televizyonu 1TV'nin dün gece düzenlediği yarışmada, "Stepane and 3 Girls" adlı grup "Put-In Disco" adlı şarkılarıyla diğer 9 yarışmacıyı geride bırakarak birinci oldu.İzleyicilerin oyları ve son olarak jürinin kararıyla birinci seçilen İngilizce sözlü şarkı, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'e gönderme yapan imalı sözleriyle dikkat çekiyor.Yarışmadan önce yapılan tanıtımlarda, yüksek tempolu bir dans şarkısı olan "Put-in Disco"nun, birinci olmayı başarırsa Gürcistan'ın Moskova'ya iletmek istediği mesajları içerdiği belirtiliyordu.Şarkının nakarat kısmında geçen "We Don't Wanna Put-in" sözleri, "Putin'i istemiyoruz" anlamına da geliyor.Açıkça hakaret ya da argo sözler içermemesi nedeniyle, yarışmanın kurallarına aykırı olmadığı belirtilen şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle:Bazı insanlar sana masallar anlatır,Seni dizlerinin üzerine çökertmek için,Ama sana şunu söyleyeyim, endişelenme!İçkimden bir bardak daha,Cehennemi içimden atacak,İyi şeylere odaklan,Bazı iyi şeyler, sadece iyi şeyler...Negatif duyguları içeri almak istemiyoruz, (Putin'i istemiyoruz)Keyfimizi öldürüyor.İçeri almak istemiyoruz (Putin'i istemiyoruz)Çünkü bu negatif tavır, havamızı bozuyor.Gürcistan, Eurovision Şarkı Yarışmasına ilk kez 2007'de katılmıştı. "Put-in Disco" 12 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak yarı finalde başarılı olursa, finalde birincilik için yarışacak.(AA)