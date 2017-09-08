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Gürcistan Kültür Bakanı Giorgadze Nevşehir'de

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - GÜRCİSTAN Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi

08 Eylül 2017 23:21

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - GÜRCİSTAN Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.
Beraberinde Bakan Yardımcısı Levan Kharatishvili ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’e gelen Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Göreme açık hava müzesini, Elmalı ve Karanlık kiliselerini gezdi. Geziye katılan Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, bakana Avanos\'ta yapılan çini tabak hediye etti. Göreme açık hava müzesinin ardından Ürgüp Kayakapı Mahallesi\'ne geçen Bakan ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı Ortahisar Beldesi\'nde bulunan Azize Nino Kilisesi ve Azize Nino’nun doğduğu evi ziyaret etti. Burada Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, konuk Bakan Giorgadze\'ye bir portre hediye etti. Öte yandan Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler ise Bakan Giorgadze’ye Türkiye-Gürcistan bayrağı bulunan bir tablo hediye etti.
Kapadokya bölgesinden son derece güzel duygularla ayrılacağını belirten Mikheil Giorgadze, gezip gördüğü yerleri eşine, yakınlarına ve dostlarına anlatamaya sabırsızlandığını söyledi. Giorgadze, “Türkiye’ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunmaktayım. Ziyaretimin son gününde Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ettik. Buradaki gezdiğim yerleri görünce kendimi Hıristiyanlığın beşiğinde olduğumu düşündüm. Müthiş ve olağanüstü hislerle buradan ayrılıyorum. Kapadokya muhteşem bir yer. Kiliseler ve tarihi mekanlar karşısında büyülendim. Yakınlarım da buraya göndermeyi düşünüyorum. Azize Nino’nun öldüğü Gürcistan‘daki şehrimizle Ortahisar Beldesi\'nin kardeş şehir olabileceğini düşünüyorum” dedi.

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