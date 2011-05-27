-GÜRCİSTAN İLE PASAPORTSUZ GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK KONYA (A.A) - 26.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Şimdi eğer yeni bir küresel güç veya cihan devleti kuracaksak, düştüğümüz yerden tekrar ayağa kalkmamız gerekiyorsa, dünyanın en büyük üretim alanlarından biri haline dönüşmemiz lazım'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Konya'ya gelen Davutoğlu, Konya Sanayi Odası'nın Mayıs ayı Meclis toplantısına katıldı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ''cihan devleti olma'' söylemini her ortamda dile getirdiğini anımsattı. ''Cihan devleti kavramı tarihte oynadığımız rolü anımsatması bakımından gönlümüze, zihnimize işlenmiş bir kavramdır'' diyen Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Bir dönem cihan devletiydik. Neden kaybettik cihan devleti olma rolünü. Büyük askeri yenilgiler yaşadık diye mi? Veya niye cihan devleti olmuştuk. Hangi güçleri, unsurları kullanarak cihan devleti olmaya hak kazandık ve neyi kaybederek bundan uzaklaştık? Aslında Selçuklu'dan başlayarak Osmanlı'da devam eden, cihan ekonomisinin tüm atardamarını teşkil eden İpek Yolu'nun önemli istasyonlarını hakimiyetimiz altına almakla cihan devleti olduk. Bir devlet, sadece iyi ordu organize ettiği için cihan devleti olmaz. Sadece büyükşehirleri fethettiği için cihan devleti olmaz. Ekonomik, siyasi ve askeri unsurlar biraraya geldiğinde, bir millet cihan devleti olmaya doğru yol alır.'' Davutoğlu, sanayi devrimiyle birlikte geleneksel ekonominin doğasının değiştiğini, bunun sonucunda da ipek yolu ve baharat yolu üzerinde geleneksel üretim yollarıyla şekillenen üretim modelinin değiştiğini vurgulayarak, cihan devletinin küçülmesi veya gerilemesinin, askeri yenilgiler silsilesi kadar, sanayi devrimi karşısındaki geleneksel yapıların çözülmesiyle beraber geldiğini bildirdi. Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Şimdi eğer yeni bir küresel güç veya cihan devleti kuracaksak, düştüğümüz yerden tekrar ayağa kalkmamız gerekiyorsa, dünyanın en büyük üretim alanlarından biri haline dönüşmemiz lazım. Sanayi bu bakımdan çok önemli. Sanayi nitelik değiştirebilir ama üretim kapasitesi önemini hiçbir zaman kaybetmez. Ağır sanayi hamlelerinden, ithal ikamesine kadar Türkiye, hep bir an önce sanayileşmenin çabası içinde oldu ki, bu açığı kapatabilsin. Bugün bana, 'Türkiye'yi diplomatik ve ekonomik alanda önemli bir dünya gücü haline getirmenin sırrı nedir?' diye sorsanız şunu söylerdim; Türkiye'yi çok büyük bir üretim üssü haline dönüştürmek... Yani sanayi üssü haline dönüştürmek. Tarım, hizmet sektörü önemlidir ama bunların sanayileşememesi ya da sanayi ile bunlar arasında irtibat kurulamaması ile ne kadar büyük zaaflarla karşı karşıya kalabildiğimizi görüyoruz.'' Birçok ülke ile vizeleri kaldırdıklarını anlatan Davutoğlu, ''Vizeleri kaldırmamız vatandaşlara saygımızdan, kolaylık olsun ama esas itibariyle işadamlarımız ani bir gelişme olduğunda 'çantayı alıp x ülkesine gidebilsin' diye. Orada bir yatırım yapacaksa 300-500 işçiyi oraya taşıyabilsin. Prosedürlerle uğraşmasın'' diye konuştu. -''GÜRCİSTAN İLE PASAPORTSUZ GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK''- Davutoğlu, üst düzey stratejik işbirliği konseyleri de kurduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Çünkü, oturduğumuzda Rusya gibi önemli ülkelerle 'herşeyi masaya yatırıp bir hamlede çözebilelim' diye Yunanistan ile 87 yılda sadece 35 anlaşma imzaladık. Geçen sene Başbakanla gittiğimizde bir günde 23 anlaşama imzaladık. Bu durum Rusya için de geçerli. Bu ay inşallah bütün herşeyi tamamlıyoruz. Gürcistan ile pasaportsuz geçiş dönemi başlayacak. Yani kimlik kartlarıyla. Onların Gürcü alfabelerinin dönüşümlerini yapmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Başbakan'ın Doğu Karadeniz seyahati esnasında bunu noktalayacağız inşallah. Çünkü, insan unsuru madem ki bizim en önemli kaynağımız, o zaman insan unsurunun mümkün olan en yüksek unsurla hareket etmesini sağlamak ve önlerindeki bariyerleri kaldırmak lazım.'' Toplantı sonunda Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Bakan Davutoğlu'a çini tabak hediye etti. Davutoğlu da Büyükhelvacıgil'e gümüş tabak hediye etti. Toplantıya, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Ticaret Borsası Başkanı Uğur Kaleli, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya milletvekilleri Hasan Angı, Kerim Özkul, Mustafa Kabakçı ve Harun Tüfekçi ile sanayici ve işadamları katıldı.