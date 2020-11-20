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Dünya

Gürcistan'da silahlı saldırgan, 9 kişiyi rehin aldı

"Acil tüm tedbirler alınıyor, ayrıca soruşturma ve operasyonel tedbirler devam ediyor"

20 Kasım 2020 18:51

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı saldırgan 10 kişiyi rehin aldı. Kısa süre 1 rehineyi bırakan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için Tiflis polisi teyakkuza geçti.

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