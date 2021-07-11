Gürcistan'da LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava hayatını kaybetti

Çalıştığı TV kanalı Pirveli'deki editörü ise Cuma günkü ziyaretinde Laşkarava'nın yoğun ağrılardan şikayet ettiğini aktarmıştı.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin çağrısıyla LGBTİ+ karşıtı bir gösteri için bir araya gelen kitle, bir süre sonra Onur Yürüyüşü'nün ofisini basmış, olayı görüntüleyen gazeteciler de darp etmişti.