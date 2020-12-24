Gürcistan’da Başbakan Gakharia liderliğindeki yeni hükümet güvenoyu aldı

Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Başbakan Giorgi Gakharia'nın liderliğinde kurulan yeni hükümet güvenoyu aldı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Parlamentoda güven oylaması için düzenlenen olağanüstü oturuma 150 milletvekilinden sadece iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin 85 milletvekili katıldı.

Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği oturum sonunda yapılan oylamada, iktidar milletvekillerinin oyuyla Gakharia liderliğinde kurulan yeni hükümet güvenoyu aldı.

Gürcistan’da 31 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarını tanımadığını ilan eden 8 muhalefet partisi, seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini sürdürüyor.

Seçim sonuçlarını tanımadığını ilan eden muhalefet, parlamentoya girmeyerek boykot ediyor. Adalet Bakanı Gocha Lortkipanidze ise Gakharia başkanlığındaki kabineye yeni bir bakan olarak atandı.

Yeni hükümet şu şekilde onaylandı:

"Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Miheil Chkenkeli

Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava

Savunma Bakanı Irakli Garibaşvili

İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze

Adalet Bakanı Gocha Lortkipanidze

Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Maya Tskitişvili

Dışişleri Bakanı David Zalkaliani

Maliye Bakanı Ivane Maçavariani

İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri

Barış ve Sivil Eşitlik Devlet Bakanı Tea Akhvlediani." (İHA)