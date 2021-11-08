Gürcistan'da açlık grevindeki eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

"20 kilo kaybetti"
Saakaşvili'nin annesi Giyuli Alasaniya, cezaevindeki oğlunun tedavi için Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yardım istemişti. Saakaşvili'nin avukatları da, müvekkillerinin hastaneye kaldırılması için birkaç kez talepte bulunmuştu. Avukat Beka Basilaya, Saakaşvili'nin 20 kilo kaybettiğini belirterek eski devlet başkanının sağlık durumuyla ilgili analiz sonuçlarının tamamının olumsuz olduğunu kaydetmişti.
Af çıkması beklenmiyor
Halihazırda Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti.
Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu. Gürcü siyasetçi, Rustavi şehrindeki cezaevinde tutuluyor.
Başbakan İrakliy Garibaşvili, Saakaşvili'nin mahkeme kararıyla 6 yıl hapis cezası alacağını ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini belirtmişti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Saakaşvili'nin affedilmeyeceğini vurgulamıştı.