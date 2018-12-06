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Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın damadına 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan gözaltı

Deniz Berktay, (DHA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margvelaşvili'nin damadı Mindiya Gogoçuri, ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla, gözaltına alındı

06 Aralık 2018 22:45

Deniz Berktay, (DHA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margvelaşvili\'nin damadı Mindiya Gogoçuri, ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla, gözaltına alındı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı\'nın damadının, uzun süredir polis tarafından çeşitli suçlardan ötürü aranan bir kişiyle birlikte bir apartman dairesinde yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu dairede çelik yeleklerin ele geçirildiği, dieğr taraftan, şüphelilerin, bazı silahları evin penceresinden dışarı attıkları, fakat bunların daha sonra tespit edildiği belirtildi.
Mindiya Gogoçuri, geçtiğimiz aylarda, bıçakla yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. Gürcistan\'da 28 Kasım\'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, şu anki cumhurbaşkanı Georgi Margvelaşvili\'nin desteklediği kadın aday Salome Zurabişvili kazanmıştı. 

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