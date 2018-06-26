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​GÜRCİSTAN BAŞBAKANI'NDAN BİNALİ YILDIRIM'A TELEFON

  Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)  Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Başbakan Binali Yıldırım’ı bugün telefonla arayarak, ülkemizde 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler vesilesiyle tebrik etti

26 Haziran 2018 13:31

 

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) 
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Başbakan Binali Yıldırım’ı bugün telefonla arayarak, ülkemizde 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler vesilesiyle tebrik etti.  Başbakan Yıldırım da, Başbakanlık görevine yeni atanan Bakhtadze’ye tebriklerini yineledi.
Görüşmede, TANAP ve BTK demiryolu hattı gibi önemli bölgesel projeler de gündeme gelmiş olup, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önümüzdeki dönemde geliştirilerek daha da ilerletilmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edildi.

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