Gürcistan başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili istifa ettiğini açıkladı. Kvirikashvili, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında kendi partisi olan iktidardaki Gürcistan Rüyası’nın lideri, eski başbakan ve ülkenin en zengin iş insanı Bidzina İvanişvili ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

"İktidardaki partinin lideri ile bazı anlaşmazlıklar yaşadık” diyen Kvirikashvili, “Bence şu an, partinin liderinin yeni bir kabine kurması için fırsat verilmesinin zamanıdır” dedi. Her zaman bir takım arkadaşı olduğunu belirten Kvirikashvili, görevi bugün itibarıyla bırakacağını da aktardı. İstifa eden başbakan Kvirikashvili, "Gürcistan'a inanıyorum. Ülkemizin birleşik, dinamik ve demokratik bir ülke olacağına inanıyorum” diye konuştu.

50 yaşındaki Kvirikashvili, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Gürcistan anayasasına göre başbakan istifa ettiği için bakanlar kurulu üyeleri de istifa etmek zorunda. Bu istifaların ardından iktidardaki Gürcistan Rüyası partisi yedi gün içerisinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margvelaşvili'ye yeni bir bakanlar kurulu listesi sunmak zorunda. Margvelaşvili de yedi gün içerisinde onay için bu listeyi meclise sunmak durumunda.

rtr,dpa,AFP/DÇÜ,BÖ

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