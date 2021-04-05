Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: NATO'ya tam üye olmanın zamanı geldi

Haber Global'in aktardığına göre; Garibaşvili, NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü vesilesi ile açıklamalarda bulundu.

Gürcistan'ın NATO'nun küresel güvenlik operasyonlarına oldukça geniş katılım sağladığını kaydeden Garibaşvili, ülkesinin NATO'nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini ve bu konuyu geçtiğimiz ay Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştüğünü açıkladı.

Öte yandan Garibaşvili, "İttifakın Karadeniz bölgesine doğru genişlenmesinin Avrupa ile dünya güvenliği için bir şart olduğuna ve NATO'nun Gürcistan'a, Gürcistan'ın da NATO'ya ihtiyacı olduğuna en içten inanıyoruz" dedi.