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Dünya

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: NATO'ya tam üye olmanın zamanı geldi

"NATO'nun Gürcistan'a, Gürcistan'ın NATO'ya ihtiyacı var"

05 Nisan 2021 20:30

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "NATO'nun Gürcistan'a, Gürcistan'ın NATO'ya ihtiyacı var. Gürcistan'ın artık NATO'ya tam üye olmasının zamanı geldi" dedi.

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