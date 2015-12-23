T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili görevinden ayrıldığını açıkladı.

23 Aralık 2015 23:20


Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, istifasını TV'den canlı yayınla duyurdu. İstifası için herhangi bir gerekçe sunmayan 33 yaşındaki Garibaşvili, "Görevden çekilme kararı aldım. Makamlar süreli, tanrı ve vatan sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

İrakli Garibaşvili, selefi Bidzina İvanişvili'ye yakın isimler arasında yer alıyordu. Milyarder işadamı İvanişvili 2012 Ekim – Kasım 2013 tarihleri arasında başbakanlık yaptıktan sonra görevi Garibaşvili üstlenmişti.

'İvanişvili'nin kuklası'

Garibaşvili, muhalefet temsilcileri tarafından "İvanişvili'nin kuklası" olarak niteleniyordu. İrakli Garibaşvili uzun yıllar İvanişvili'ye ait banka ve vakıflarda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevinde bulunmuştu.

Gürcü medyasına yansıyan haberlerde dile getirilen iddialara göre, başbakanlık görevini halen başbakanlık vekilliği ve dışişleri bakanlığını yürüten Giorgi Kvirikaşvili üstlenecek.

Muhalefet: Hükümet makyaj tazeliyor

Önümüzdeki yıl genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Gürcü muhalefet temsilcileri, İrakli Garibaşvili'nin istifasını seçim manevrası olarak niteledi. Hükümetin "makyaj tazeleyerek" kamuoyundan aldığı desteği yükseltmeyi hedeflediği ileri sürülüyor.

Gürcistan anayasası uyarınca başbakanın istifasıyla birlikte kabinenin diğer üyeleri de istifa etmiş kabul ediliyor. Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili'nin önümüzdeki bir hafta içinde parlamentoya yeni hükümet listesini sunması gerekiyor.

Dış ticaretinin büyük kısmını Rusya ile yapan Gürcistan'da bir süredir ekonomik kriz etkili oluyor. Gürcistan para birimi Lari önemli ölçüde değer kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Gürcistan BaşbakanıGaribaşviliBaşbakanıBidzinaEkimKasımGiorgi KvirikaşviliHükümetGürcüBaşkanı Giorgi MargvelaşviliRusyaGürcistanLariDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24