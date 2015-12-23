Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti



Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, istifasını TV'den canlı yayınla duyurdu. İstifası için herhangi bir gerekçe sunmayan 33 yaşındaki Garibaşvili, "Görevden çekilme kararı aldım. Makamlar süreli, tanrı ve vatan sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

İrakli Garibaşvili, selefi Bidzina İvanişvili'ye yakın isimler arasında yer alıyordu. Milyarder işadamı İvanişvili 2012 Ekim – Kasım 2013 tarihleri arasında başbakanlık yaptıktan sonra görevi Garibaşvili üstlenmişti.

'İvanişvili'nin kuklası'

Garibaşvili, muhalefet temsilcileri tarafından "İvanişvili'nin kuklası" olarak niteleniyordu. İrakli Garibaşvili uzun yıllar İvanişvili'ye ait banka ve vakıflarda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevinde bulunmuştu.

Gürcü medyasına yansıyan haberlerde dile getirilen iddialara göre, başbakanlık görevini halen başbakanlık vekilliği ve dışişleri bakanlığını yürüten Giorgi Kvirikaşvili üstlenecek.

Muhalefet: Hükümet makyaj tazeliyor

Önümüzdeki yıl genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Gürcü muhalefet temsilcileri, İrakli Garibaşvili'nin istifasını seçim manevrası olarak niteledi. Hükümetin "makyaj tazeleyerek" kamuoyundan aldığı desteği yükseltmeyi hedeflediği ileri sürülüyor.

Gürcistan anayasası uyarınca başbakanın istifasıyla birlikte kabinenin diğer üyeleri de istifa etmiş kabul ediliyor. Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili'nin önümüzdeki bir hafta içinde parlamentoya yeni hükümet listesini sunması gerekiyor.

Dış ticaretinin büyük kısmını Rusya ile yapan Gürcistan'da bir süredir ekonomik kriz etkili oluyor. Gürcistan para birimi Lari önemli ölçüde değer kaybetti.