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Dünya

Gürcistan Başbakanı Gakharia Koronavirüs'e yakalandı

02 Kasım 2020 21:47

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia’nın Covid-19 testi pozitif çıktı.  

Koronavirüs salgını dünya liderleri arasından yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Gakharia’nın korumalarından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gakharia’nın kendini tecrit altına aldığı ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başbakan kendini iyi hissediyor ve tedavisine evde devam edecek" denildi.

3,7 milyon nüfuslu Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan’da şu ana kadar 42 bin 579 kişide Koronavirüs tespit edilirken, 342 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (İHA)

                                        

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