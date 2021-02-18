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Dünya

Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti; Türkiye ve Azerbaycan ile üçlü zirve ertelendi

18 Şubat 2021 16:09

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ana muhalefet lideri Nika Meila hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle istifa etti.

Karara karşı çıkan Gakharia bunun ülkedeki gerginliği artıracağını söylemişti.

AA'nın aktardığına göre Gürcistan İçişleri Bakanlığı Gakharia'nın istifasının ardından tutuklama kararını geçici olarak erteledi.

Gürcistan Başsavcılığı'nın talebi üzerine dün toplanan Parlamento, Meila'nın vekilliğini düşürmüştü.

İstifa kararının ardından Bakü merkezli APA haber ajansı, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak, 19 Şubat'ta Türkiye'nin de katılımıyla yapılması planlanan üçlü zirveyi ertelemek zorunda kaldıklarını söylediğini aktardı.

Giorgi GakhariaGürcistanGürcistan BaşbakanıNika Meila
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