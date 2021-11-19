Gürcistan Adalet Bakanı: Saakaşvili askeri hapishaneye sevk edilecek

Basın toplantısında konuşan Bregadze, “Tutuklu olan Saakaşvili’yi Gori kentindeki askeri hastaneye sevk etmeyi teklif ediyoruz. Burası kendisinin sağlığı ve güvenliğinin devlet tarafından azami düzeyde korunacağı bir yer. Bu kararla yalnızca Mihail Saakaşvili’nin değil, diğer birçok insanın da sağlığı ve hayatını koruyoruz” ifadelerini kullandı. Bregadze, tedavinin ardından Saakaşvili’nin Rustavi cezaevine götürüleceğini ifade etti.