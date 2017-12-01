Gürcistan açıkladı: Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı öldürüldü 

Özge Düzgün, İstanbul, 1 Aralık, (DHA)- Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne düzenlenen silahlı ve bombalı intihar saldırısının planlayıcılarından IŞİD\'li terörist Ahmed Çatayev’in Gürcistan’daki operasyonda öldürüldüğü açıklandı.

22 Kasım tarihinde 17 saat süren operasyonda Tiflis’in İsani bölgesinde bir apartman dairesi çembere alındı ve operasyon başlatıldı. Çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü, 1 kişi ise sağ ele geçirildi.

Gürcistan Devlet Güvenlik Ajansı (SUS) Başkanı Vakhtang Gomelauri, açıklamasında öldürülenlerden birinin Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcılarından olduğunu düşündükleri Çateyev olduğunu açıkladı. Gomelauri açıklamada “stratejik ortağımız ABD’li meslektaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonrasında öldürülen teröristlerden birinin Çatayev olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nin yayınladığı terörist listesindeydi

1980\'de Rusya Federasyonu Çeçenya\'da doğan IŞİD’li terörist Ahmed Şatayev, ikinci Çeçen savaşında kolunu kaybetti. 2003 yılında sığınma hakkı tanıyan Avusturya\'ya kaçtı. Daha sonra Ukrayna\'ya sınırdışı edilerek Rusya\'ya geri gönderildi. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kiev\'i Rusya makamlarına teslim etmemeye ikna etmeyi başardı. daha sonra Gürcistan\'a gönderildi. Tiflis\'in 160 km kuzeydoğusunda, Pankisi Gorge\'da bir süre kalmış olduğu da söyleniyor.

2012\'de Lopota çatışması sırasında, Gürcistan ile Rusya Federasyonu, Dağıstan arasındaki sınırda, ayağının yaralandığı ve kesilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Gürcü makamlar önce Çatayev’im ölen teröristlerden biri olup olmadığının kesin olmadığını çünkü teröristin aslında ampute biri olduğu için kesinleşmediğini açıklamışlardı.

Çatayev, kanıt eksikliği yüzünden 2013\'te serbest bırakıldı. Bundan sonra, Gürcistan\'dan ayrılarak IŞİD\'e girdi. 2015 yılında Ahmed Chatayev BM Güvenlik Konseyi ve ABD tarafından terörist olarak ilan edildi.

28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Atatürk Havalimanı saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş 230 kişi yaralanmıştı.