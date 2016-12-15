Gürcistan AB’ye vizesiz seyahate bir adım daha yaklaştı

Avrupa Parlamentosu'nda bugün onaylanan yeni kurallar, Gürcistan vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde vizesiz seyahat edebilmelerinin önünü açtı. Bu kurallar, vize muafiyetinin uygulandığı belirli bir ülkeden AB'ye nedensiz sığınma başvurularının artması veya güvenliği tehdit eden durumlarla karşılaşılması halinde bu uygulamanın dokuz ay için kaldırılmasını öngörüyor. Böylelikle Avrupa Parlamentosu ile AB'ye üye ülkelerin bürokratları arasında aylar süren görüşmelerin ardından geçen hafta varılan uzlaşma kabul edilmiş oldu.

Almanya ve Fransa, AB'ye üye olmayan ülke vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasının sertleştirilerek, bu koruma mekanizmasının konmasını istemiş ve vize serbestîsi sağlanmadan önce yeni kuralların getirilmesi şartını koymuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun bu yeni uygulamayı kabul etmesiyle, Gürcistan vatandaşları da AB'ye vizesiz seyahate bir adım daha yaklaşmış oldu. Avrupa Parlamentosu ile AB'ye üye ülkelerin bürokratları, salı günü Brüksel'de yaptıkları toplantıda Gürcülerin vizesiz seyahatine yeşil ışık yakmıştı. Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyetinin Ocak ayında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Milletvekillerinin vize muafiyetini onaylaması halinde, Gürcülere vize serbestliği uygulaması birkaç hafta içinde yürürlüğe girebilecek.

Gürcistan'ın yanı sıra Ukrayna vatandaşlarına da vize muafiyeti sağlanması için görüşmeler devam ediyor. Vize serbestîsi her iki ülke için de AB ile yakınlaşmaya ve reform çabalarının takdir edildiğine dair bir işaret olarak görülüyor.

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dpa/afp, JD/GA