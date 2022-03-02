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Dünya

Gürcistan AB'ye hızlı katılım için başvuru yapacak

"Gürcistan hükümeti, AB kurumlarına resmen sunulacak olan AB üyeliği statüsü için bir başvuru hazırlıyor"

02 Mart 2022 20:40

Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım için başvuru dilekçesinin yarın AB'nin ilgili kurumlarına gönderileceğini duyurdu.

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