Gürcistan AB'ye hızlı katılım için başvuru yapacak

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve parlamento çoğunluğun lideri İrakli Kobakhidze, hükümetin, ülkenin AB'ye hızlı bir şekilde katılması için yarın başvuru yapacağını aktararak, "Gürcistan hükümeti, Başbakanı İrakli Garibaşvili liderliğinde, yarın Gürcistan hükümeti adına AB kurumlarına resmen sunulacak olan AB üyeliği statüsü için bir başvuru hazırlıyor" ifadesini kullandı.

"AB kurumlarını, başvurumuzu acil değerlendirmeye karar vermeye çağırıyoruz"