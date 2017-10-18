Gürbulak Gümrük Kapısı'nda TIR'da yapılan aramada 109 kilogram  afyon sakızı ele geçirildi

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi kapsamında Gürbulak Gümrük Kapısında piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan 109 kilo 708 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İran\'dan İtalya\'ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelen transit yükü taşıyan TIR, gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan X-Ray taramasında dorse tabanında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine flywheel (volan) taşıdığı beyan edilen TIR, ayrıntılı arama yapılmak üzere memur refakatinde arama hangarına yönlendirildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra arama hangarına alınan TIR\'da önce narkotik dedektör köpeği Lora tarafından arama yapıldı ve köpek de dorsenin tabanına aşırı tepki verdi. Bunun üzerine gümrük muhafaza personeli tarafından dorsenin tabanında bulunan suntalar söküldüğünde dorse tabanının zula olarak kullanılmak üzere bir sıra demir profil bir sıra tahta yapılarak bölündüğü görüldü. Yapılan sayım ve tespit sonucunda yakalanan piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan 42 adet demir profil içerisinde preslenmiş vaziyette 123 paket içerisinde toplam 109 kilo 708 gram afyon sakızına Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

TIR\'ın İran uyruklu şoförü gözaltına alındı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı.