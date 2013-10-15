Gurbette cinnet: 2 oğlunu öldürdü

Fransa'da cinnet getiren Osman Çimen isimli bir Türk vatandaşı, 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Kızı ve karısını da yaralan Çimen, ardından da intihar girişiminde bulundu.

Bordeaux'nun Benauge Mahallesi'nde yaşayan ve inşaatçılık yaptığı öğrenilen Türk vatandaşı Osman Çimen, öğle saatlerinde eve geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu Çimen, silahıyla 14 ve 17 yaşındaki iki oğlunu öldürdü. 11 yaşındaki kızı ve 35 yaşındaki karısını da ağır yaralayan Çimen, evden kaçtı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Çimen, daha sonra evinin yakınlarında, aynı silahla başına ateş etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olarak buldukları Çimen ile kızı ve eşini hastaneye kaldırdı.