-GURBETÇİYE ÖZEL CEP TELEFONU HATTI MÜNİH (A.A) - 02.08.2011 - Telefonica Almanya ile işbirliği yapan Türk Telekom Almanya, GSM pazarına Türk Telekom Mobile markası ile adım attı. İlk kez Türk Telekom markası ile GSM hizmeti vermeye başlayan Türk Telekom, Almanya'daki Türkleri, Türkiye'deki yakınları ile daha ucuza konuşturmayı hedefliyor. Telefonica Almanya ile Türk Telekom arasındaki işbirliğinin duyurulması amacıyla Almanya'nın Münih kentindeki O2 Tower'da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Türk Telekom CEO'su Gökhan Bozkurt, iletişimin sınırları kaldırdığı bir dünyada stratejik ortaklıkların öneminin arttığını söyledi. Müşterilere daha fazla değer sunabilmeyi ve her türlü hizmetten mümkün olabildiğince uygun fiyattan onları konuşturabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Bozkurt, ''Dünyayı konuşturan Türk olma hedefini Türkiye sınırı dışına taşıyoruz. Bu hedefimize sonuna kadar inanıyoruz. Bugün en önemli adımlardan biri atılıyor. Yeni markamız Türk Telekom Mobile ile Almanya GSM pazarına hizmet vermeye başlıyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi avantajlı hizmetlerimizi Telefonica Almanya işbirliğiyle bundan böyle Almanya'daki müşterilerimize ulaştıracak, bir anlamda iletişimde iki ülke arasında sınırları kaldırmış olacağız'' diye konuştu. Almanya'daki müşterilerine ihtiyaçlarına göre çeşitli erişim paketleri sunacaklarını anlatan Bozkurt, Türkiye'ye seyahat eden ve ticari ilişkisi bulunan pek çok kişinin de bu tarifeden yararlanabileceğine dikkati çekti. Bu gelişmenin Türk Telekom için bir ilk anlamına geldiğini dile getiren Bozkurt, hizmetin yüzde 100 Türk Telekom istiraki olan Türk Telekom Euro sirketi aracılığıyla verileceğini söyledi. Bozkurt, ''Türk Telekom markasıyla ilk kez GSM hizmeti sunuyoruz. Böylece Türk Telekom olarak Avrupa GSM sektörüne Türk Telekom Mobile markasıyla girmiş bulunuyoruz. Yeni markamızla sahip olduğumuz gücü grup şirketlerimizin katkılarıyla yeni bir alana taşımış olacağız'' dedi. Bozkurt, konuşmasında şunları kaydetti: ''Türk Telekom Mobile ile 2 Ağustos'tan itibaren Almanya pazarına yönelik ses, data ve katma değerli hizmetlerimizi sunmaya başlıyoruz. Türk Telekom Mobile müşterileri Telefonica Almanya altyapısıyla Türkiye'nin Avrupa'nın en modern ağlarından biri üzerinden hizmet alabilecek, Türk Telekom grubunun katma değerli hizmetleriyle tanışmış olacaklar. Türk Telekom Mobile hattına sahip olan müşterilerimiz Almanya ve Türkiye arasında uluslararası dolaşım ve uluslararası bağlantı ücretleri olmaksızın cazip fiyatlarla konuşabilecek, internet servislerinden faydalanabilecekler. İletişimde sınırları ortadan kaldıran Türk Telekom Mobile sayesinde Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, Almanya'dan Türkiye'deki sevdiklerini en uygun fiyata arayabilecekler. Türkiyedeyken aynı sim kart ile Almanya ve Türkiye yönüne çok avantajlı fiyatlarla konuşabilecekler. Böylece Almanya'da yaşayan müşterilerimiz Türkiye'deyken de Avea altyapısıyla ses ve genişbant internete erişmiş olacaklar, TTNet'in wifi hizmetini kullanabilecekler, futbol paketiyle maçların özet görüntülerini mobil telefonlarından izleyebilecekler.'' -''GURBETÇİLER TÜRKİYE'DE SİM KART DEĞİŞTİRMEYECEK''- Türk Telekom Grubu CEO'su Hakam Kanafani, Telefonica Almanya gibi bir şirketle işbirliği yaptıkları için çok gururlu olduklarını söyledi. Türk Telekom Mobile'ın Türk Telekom'un ilk kez GSM hizmeti vereceği bir marka olduğuna işaret eden Kanafani, bu işbirliğinde Avea'nın da payının çok büyük olacağını ifade etti. En iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getiren Kanafani, Türk Telekom Mobile ile Almanya'da ön ödemeli mobil iletişim hizmeti vereceklerini anlattı. Müşterilerine hem Almanya hem de Türkiye'de uygun fiyatlarla konuşma seçenekleri sunacaklarını belirten Kanafani, ''Türk Telekom Mobile kullanıcıları, artık Türkiye'ye geldiklerinde herhangi bir sim kart değişikliği yapmalarına gerek olmadan, Almanya'da olduğu gibi çok uygun tarifelerle konuşmaya devam edebilecekler'' dedi. -''TELEFONICA ALMANYA'NIN 25 ÜLKEDE 295 MİLYON MÜŞTERİSİ VAR''- Telefonica Almanya CEO'su Rene Schuster, Türk Telekom ile yaptıkları işbirliğiyle bir devrim yarattıklarını söyledi. Almanya'da yaşayan Türkler için yepyeni ve olağanüstü bir fiyat tarifesi sunabileceklerini ifade eden Schuster, ''Türkiye ve Almanya'yı yakınlaştırıyoruz. Yeni fiyatlara bakacak olursanız bu müşteri ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi insanları da yakınlaştıracaktır'' dedi. Telefonica'nin 25 ülkede 295 milyon müşterisi olduğuna işaret eden Schuster, son üç yılda şebekeye 4 milyar avro yatırım yaptıklarını anlattı. -ALMANYA'DA 3 MİLYON TÜRK YAŞIYOR- Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Türk Telekom CEO'su Gökhan Bozkurt, Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk yaşadığını ve bunların Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon hane ile telefonla görüştüklerini söyledi. Türkiye'yi ziyaret eden 4.5 milyon Alman olduğuna dikkati çeken Bozkurt, Türk Telekom Mobile ile diğer rakiplerin veremeyeceği avantajlar sağlayacaklarını öne sürdü. Bozkurt, Türkiye ile Almanya arasındaki iletişim pazarının 1 milyar dolara yakın olduğuna da dikkati çekerek, işbirliğini Almanya'nın ardından diğer ülkelerde de yaygınlaştırabileceklerini anlattı. Bozkurt, ''Almanyada çok Türk olduğu için şu anda başlamak için doğru yer'' dedi. -TARİFELER- Almanya'da Türk Telekom Mobile kullananlar, Almanya ve Türkiye'de sabit hatları, Türk Telekom Mobile numaralarını, Almanya O2 ve Avea numaralarını dakikası 5 Cent'e arayabilecek. Bu numaralara gönderilecek SMS'ler de 5 Cent'ten ücretlendirilecek. Almanya'da iken Almanya içi ve Türkiye'deki diğer GSM numaralarına yapılacak aramalar ile SMS'ler için ise dakikası 15 Cent ödenecek. Mobil internet kullanımı ise megabayt başına 30 Cent olarak ücretlendirilecek. Türkiye'de Türk Telekom Mobile kullanan müşteriler için gelen aramalar ve gelen SMS'ler ücretsiz olacak. Türkiye'deki ve Almanya'daki sabit hatları, Türkiye'deki ve Almanya'daki tüm GSM numaralarını aramak ise dakikası 15 Cent'ten ücretlendirilecek. Mobil internet kullanımı da megabayt başı 30 Cent olacak. -AYLIK PAKETLER İLE SINIRSIZ KONUŞMA- Türk Telekom Mobile Almanya'daki müşterilerine yönelik olarak iki farklı paket de sunacak. Aylık 20 avro ücretle yararlanılabilecek ''100 Flat'' paketi kapsamında Almanya ve Türkiye sabit hatları, Türk Telekom Mobile numaralarını, AVEA numaralarını aramak sınırsız olacak. Ayrıca Almanya'daki ve Türkiye'deki diğer GSM numaraları ile de aylık 100 dakika görüşme de yine bu paketin içeriğinde yer alacak.Aylık 30 avro ücretle yararlanılabilecek ''300 Flat'' paketindeyse, ''100 Flat'' paketinden farklı olarak Almanya'daki ve Türkiye'deki diğer GSM numaraları ile 300 dakika görüşme seçeneği yer alacak. Türk Telekom Mobile kartıyla ister Almanya'daki ister Türkiye'deki GSM operatörlerine 100 SMS içeren 100 SMS paketi de ayda 12 avro karşılığında kullanıma sunulacak.