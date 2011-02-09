-GURBETÇİLERİN ARAÇLARINI OTOTREN TAŞIYACAK MÜNİH (A.A) - 09.02.2011 - Avrupada yaşayan Türklerin araçları ile Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırmaya yönelik faaliyet gösterecek "Ototren" seferleri Nisan ayında Avusturya'nın Villach kentinden başlayacak. Tren seferlerini düzenleyen Optima Tur adlı şirketin sorumlusu Renate Manoni Sverko yaptığı basın toplantısında, seferlerin Avusturya'nın Villach kenti ile Edirne arasında karşılıklı olarak 18 Nisan-14 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılacağını söyledi. Karşılıklı olarak 163 sefer olarak tasarlanan ototrende yolcular, 6 kişilik kuşetli vagonlarda seyahat etme imkanı bulacak, araçları da özel vagonlarda taşınarak Edirne'de sahiplerine teslim edilecek. Sverko, bu yıl itibari ile Bulgaristan'daki elektrifikasyonun devreye girmesi ile vagonların klimalı olacağını, Edirne-Villach tek yön sefer fiyatının, bir araç ve sürücüsü için 395 avro olarak belirlendiğini belirtti. Ailelerin aynı vagonda seyahat edebileceğini ifade eden Sverko, 12 yaş altı çocukların yüzde 50 oranında indirime tabi tutulacağını kaydetti.