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Yaşam

GURBETÇİLER YURDA DÖNÜYOR EDİRNE (A.A)

18 Haziran 2011 17:50

-GURBETÇİLER YURDA DÖNÜYOR EDİRNE (A.A) - 18.06.2011 - Tatillerini, ülkelerinde geçirmek üzere gelen gurbetçi vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapmaya başladı. Yurt dışındaki izinlerin Haziran ayının son haftası itibariyle başlayacak olması nedeniyle, gurbetçilerin yoğun girişlerinin Temmuz ayı başlarında artması bekleniyor. Çalıştıkları iş yerlerinden erken izin alan bazı gurbetçiler ise aralıklarla Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Gurbetçilerden Almanya'da yaşayan Ahmet Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatana geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Almanya'da çalışma şartlarının çok yoğun ve yorucu olduğunu ifade eden Gürkan ''Ben ve çocuklarım tatili iple çekiyorduk. Şükürler olsun ki vatanımıza geldik. İnsan burada kendisini çok huzurlu hissediyor. Yaklaşık 1 ay Ayvalık'ta ailemle tatil yaptıktan sonra tekrar Almanya'ya döneceğim'' dedi. Malatyalı Niyazi Altıntop ise Fransa'dan başlayan ve 26 saat süren yolculuktan sonra Kapıkule'ye ulaştığını belirtti. ''3 saat sonra annemin babamın yanında olacağım'' diyen Altıntop, ''3 saat sonra annem ve babamı göreceğim. Onların yanında bir ay kalıp sevdiklerimle hasret gidereceğim. Ülkeme, memleketime geldiğim için çok mutluyum'' diye konuştu. Altıntop, Kapıkule Sınır Kapısında yapılan modernizasyonunun ardından sınır kapısının güzel bir görünüme kavuştuğunu, artık gümrükteki işlemlerin daha hızlı ve kısa sürede tamamlandığını belirtti. Gümrük yetkilileri ise gurbetçi sezonu için gerekli tedbirleri aldıklarını, Temmuz ayı başı itibariyle artacak yolcu girişleri için tam kapasite çalışacaklarını belirtiler. Bu arada Kapıkule Sınır Kapısından son 24 saatte 9 bin 145 yolcu, 1938'de otomobil giriş yaptı. 

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