-GURBETÇİLER GÜMRÜKLERDE ARTIK BEKLEMİYOR EDİRNE (A.A) - 21.07.2010 - Edirne Valisi Gökhan Sözer, bu yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalışan ve yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarından girişlerinde geçmiş yıllarda görülen sıkıntıların yaşanmadığını belirterek, ''aldığımız tedbirler sayesinde gurbetçiler gümrüklerden daha seri ve beklemeden geçiyor'' dedi. Sözer, gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken yoğun olarak kullandıkları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişlerle ilgili sürekli bilgi aldığını bildirdi. Sınırdan geçişlerde geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntıların bu yıl olmadığını ifade eden Sözer, şunları söyledi: ''Geçişlerle ilgili olarak görevli personel uyarıldı. Sınır kapısından geçen bütün yolculara güler yüzle ve kibar davranılması istendi. Geçişlerin de seri olması için gerekli bütün alt yapı oluşturuldu. Bizim sahamız oldukça modern ve geniş. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ve burada görevli kişilerin bağlı bulundukları kurumların idarecileriyle yaptığımız görüşmelerde de, sınır kapısını kullanan araçların seri şekilde geçmesini talep ettik. Bulgar gümrükçüler de bu konuda gayret gösteriyorlar.'' -''KIZILAY'IN HİZMETİ ÖNEMLİ'' Sözer, Türk Kızılay'ının Bulgaristan Kızılhaç'ı ile yolculara ortaklaşa sağladığı hizmetin olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, ''Kızılay'ın sınıra 2 kilometre mesafede uygulamaya koyduğu hizmet istasyonu uygulaması tüm güzergahta olmalı'' diye konuştu. Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye ulaşan gurbetçilerden bazılarının önceki yıl karayolunda saldırıya uğradıklarını hatırlatan Sözer, şöyle konuştu: ''Bu yıl Bulgaristan tarafından alınan tedbirler ve bu olayları gerçekleştiren çetenin çökertilmesiyle böyle kötü bir durum yaşanmadı. Kızılay'ın girişimiyle oluşturulan hizmet istasyonlarının sayısının, bütün Bulgaristan güzergahını kapsayacak şekilde çoğaltılmasında fayda var. Türk vatandaşları Kızılay ve Türk bayrağını gördüklerinde rahatlıyorlar. Biliyorlar ki kendileriyle ilgilenen ve sahip çıkanlar var. Mevcut istasyonda sağlık hizmeti ve su veriliyor. Bu, Kızılay'ın yurt dışında sadece Türk vatandaşları değil tüm insanlığa bir hizmetidir.'' -BİR GÜNDE 6 BİN 600 ARAÇ GİRİŞ YAPTI- Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç da, gurbetçi geçişinin en yoğun olduğu ay olan temmuz ayında gümrükten geçişlerde sorun yaşanmadığını belirterek, ''1-19 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarından 564 bin 406'sı Türkiye'ye giriş, 173 bin 756'sı çıkış olmak üzere toplam 738 bin 162 yolcu, 120 bin 264'ü giriş, 30 bin 874'ü çıkış olmak üzere 151 bin 138 otomobil geçiş yaptı. Aynı tarihlerde sınır kapılarından 20 bin 205'i giriş, 20 bin 133'ü çıkış olmak üzere 40 bin 338 de tırın geçişi oldu'' dedi.