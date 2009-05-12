Gurbetçiler bile Türkiye'yi AB'de istemiyor

Almanya'da büyük çoğunluğu 30 yıldan fazla kalan Türkler ile yapılan ankette, gurbetçilerin yaklaşık yüzde 60'ının Türkiye'nin AB'ye girmesini gerekli görmedikleri ve istemedikleri ortaya çıktı.



Fırat Üniversite İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yağbasan'ın, Almanya'nın çeşitli şehirlerinde büyük çoğunluğu 30 yıldan fazla bu ülkede yaşayan 420 Türk'e uyguladığı anket, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırmaları Dergisi'nde yayınlandı.



Gurbetçiler yüzde 35'i, ankette yer alan "Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak görüyor musunuz" sorusuna olumsuz cevap verdi. "Evet" ve "Kısmen" cevaplarının oranı ise yüzde 59.7 oldu.



Ankette, gurbetçilerin yaklaşık yüzde 60'ının Türkiye'nin AB'ye girmesini gerekli görmedikleri ve istemedikleri ortaya çıktı.



Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin soruya yüzde 60.5 oranında "Hayır, gerekli değil" cevabını veren gurbetçilerin yüzde 25.7'si "Evet, gereklidir" şıkkını işaretledi. Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'nin AB'ye girmesini isteyip istemediklerine ilişkin görüşlerini içeren soruya ise katılımcıların yüzde 58.1'i olumsuz cevap verirken, isteyenlerin oranı ise yüzde 31.4'te kaldı.



Bu durumu değerlendiren Fırat Üniversite İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yağbasan, Türklerin Avrupa'da gettolar oluşturduklarını, paralel toplum yaşantısına yöneldiklerini, dolayısıyla uyum sorununu hala yaşadıklarının sık sık dile getirildiğini anımsattı.



Özellikle Almanya'da vatandaşlığa alınmada ölçüt veya önlem olarak uygulanan "Vicdan Testinin" buna örnek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yağbasan, "Almanya'da yaşayan Türkler 'Beni istemeyenin oluşturduğu bir birlik içerisinde benim olmamın da bir anlamı yok' yaklaşımı içerisinde oldukları söylenebilir" dedi.



AB Türkiye'yi almayacak



Ankette, "AB'nin Türkiye'yi birliğe alıp almayacağına" ilişkin tahminleri irdeleyen soruya ise katılımcıların yüzde 51'i Türkiye'nin alınmayacağını yönünde cevapladı.



Katılımcıların yüzde 36.2'si ise üyeliğe kabul edilmenin zayıf bir ihtimal olduğunu düşündüğünü belirtti.



Türkiye'nin AB'ye girmeye hazır olup olmadığı ve birliğe girmeyi hak edip etmediğine ilişkin sorularda ise Türkiye'nin Birliğe girmeyi hak ettiğini, ancak henüz hazır olmadığını düşünenler ile olumlu görüş beyan edenlerin toplamında yüzde 64.8'e ulaşıldı.



Katılımcıların yüzde 79.5'i AB ülkelerinin Türkiye'nin Birliğe alınmasını zorlaştırdığına inandıklarını belirttikleri ankette katılımcılar, "AB'nin Türkiye'nin üyeliğini zorlaştırmasının en önemli nedenleri hakkında düşüncelerini" yüzde 46.4 oranında "Din" olarak değerlendirdi. Bu cevabı "Millet", "Kültür" ve "Siyaset" takip etti.



Doç. Dr. Yağbasan, yaklaşık 50 yıldır Avrupa'da yerleşik olarak bulunan Türklerin, AB üyesi ülkelerden birinde yaşıyor olmaları nedeniyle birliğin getirilerini daha rahat ve objektif bir şekilde değerlendirebilme şansına sahip olduklarını söyledi.



Gurbetçilerin Türkiye'nin AB sürecinin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşündüklerini ifade eden Doç. Dr. Yağbasan, "Katılımcılar Türkiye'nin AB'ye girmesinin gerekli olmadığını düşünüyor. Ancak Türkiye'nin AB'ye girmeye hazır olduğu ve birliğe girmeyi hak ettiği düşüncesi baskın bir kanaat olarak ortaya çıkıyor" dedi.

