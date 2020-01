-Gurbetçiden vakıflara anlamlı bağış -İsviçre'de yaşayan Gaziantepli Mehmet Özpekmezci, 42 bin metrekarelik imarlı arsasını vakıflara bağışladı -Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Güven: ''Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan vakıflar, hayırseverlerin desteğiyle daha da önemli çalışmalara imza atacaktır'' (fotoğraflı) GAZİANTEP (A.A) - 11.12.2011 - İsviçre'de yaşayan Gaziantepli Mehmet Özpekmezci, 42 bin metrekarelik imarlı arsasını vakıflara bağışladı. İsviçre'de işçi olarak çalışan, yalnız yaşayan Mehmet Özpekmezci, Beylerbeyi, Burçyolu ve Şehitkamil'de bulunan, toplam alanı 42 bin metrekare olan imarlı arsalarını Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağışladı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıfların önemli hizmetler yaptığını belirterek, ''Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan vakıflar, hayırseverlerin desteğiyle daha önemli çalışmalara imza atacaktır'' dedi. Selçuklu ve Osmanlı döneminde çok etkin hizmetler yapan, özellikle yoksul insanlara her alanda yardımcı olan vakıfların bugün de önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Güven, şöyle konuştu: ''Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak öncelikle tarihi ve kültürel varlıkları aslına uygun restore ederek kültürümüze kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yoksullara gıda, giyim ve para yardımında bulunuyoruz. Vakıflar olarak daha etkin hizmetler verebilmek amacıyla özellikle gelir getirici faaliyetlere önem veriyoruz. Restore edilen iş yerlerini, yaptığımız iş merkezlerini yüksek fiyattan kiraya vererek gelirimizi sürekli artırmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle de hem tarihi ve kültürel mekanları kültürümüze kazandırıyoruz hem de hayır işlerinde kullanıyoruz. Eğitime de destek veriyoruz.'' Vakıfların daha etkin hizmet yapması için hayırseverlerin desteğinin çok önemli olduğuna işaret eden Güven, ''Bu anlamda, İsviçre'de yaşayan vatandaşımız Mehmet Özpekmezci'nin imarlı arsalarını vakıflara bağışlaması bizim için son derece önemli. Bu bağışın tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını istiyoruz'' dedi. Vakıfların tarihin her döneminde gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardımı temel ilke edindiğini ifade eden Güven, ''Biz de günümüzde bu ilkeyle hareket ediyoruz. Özellikle son 7-8 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok önemli çalışmalara imza atmayı başardı. Bu çalışmalar Gaziantep'te de devam ediyor. Umarım önümüzdeki süreçte özellikle yoksul insanlara daha fazla yardım etme imkanına sahip oluruz'' diye konuştu. Gaziantep'te görev yaptığı 5 yıldan beri ilk defa bir vatandaşın arsa bağışlamasına tanık olduğunu söyleyen Güven, ''Bu bağış gerçekten çok önemli ve çok anlamlı. Üstelik bağışı yapan vatandaşımız uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan bir insan ve tüm mal varlığını vakıflara bağışlamış olması da bizim için ayrı bir öneme sahip'' diye konuştu. Vakıf hizmetlerinin Osmanlılar döneminde altın çağını yaşadığını kaydeden Güven, şöyle devam etti: ''Osmanlı döneminde yoksullara yardımcı olmak isteyen hayırseverler tüm mal varlıklarını vakıflara bağışlardı. Devletin yapmış olduğu desteğin yanı sıra hayırseverlerin yapmış olduğu yardımlar ihtiyacı olan tüm insanlar için önemli bir hizmeti yerine getiriyordu. İhtiyacı olana yardım düşüncesiyle hareket eden atalarımız gerçekten vakıf hizmetleriyle sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini verdi. Biz ise günümüzde bu hizmeti devam ettirmek için son yıllarda etkin bir çalışma içerisindeyiz. Başarılı olmak, ihtiyacı olan insanlara her alanda daha fazla yardımcı olabilmek için desteğe ihtiyacımız var. Tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz.'' Arsasını vakıflara bağışlayan Mehmet Özpekmezci ise arsa bağışında bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, ''İsviçre'de yaşıyorum. Çok zengin bir insan sayılmam ama Gaziantep'te 3 farklı bölgede imarlı arazilerim vardı. Doğup büyüdüğüm bu kentin yoksul insanlarına yardımcı olmak için bir şeyler yapmak gereğini hissettim. Bunun için de arsamı vakıflara bağışladım. İhtiyacı olan insanlara az da olsa katkım olacağı için çok mutluyum'' dedi. (ŞMÖ-MRT-HAN)