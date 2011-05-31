-GURBETÇİ TURİST DAHA ÇOK HARCIYOR ANTALYA (A.A) - 31.05.2011 - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut, gurbetçi turistlerin yabancı turistlere göre iki kat harcama yaptığını bildirdi. Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekin Grubu Araştırma Birimi'nin, TÜROFED için TÜİK verilerini baz alarak 2010 yılı için yaptığı araştırmaya göre, yurt dışından gelen gurbetçilerin, yabancı turistlerden daha çok harcama yaptığının ortaya çıktığını kaydetti. Barut, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin kişi başına harcama ortalaması 546 dolar iken, gurbetçilerin ise kişi başına 1158 dolar olduğunu vurguladı. Ahmet Barut, Avrupa'da 5 milyona yakın Türk bulunduğuna işaret ederek, gurbetçi turistin hem otelde tatilini yaptığını hem de yakınlarını ziyaret ettiğini anlattı. Yabancılara göre gurbetçilerin daha uzun süre Türkiye'de kaldığını ifade eden Barut, Avrupa'daki Türk potansiyelinin Türkiye'de tatil yapması için oteller bazında çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Avrupa'daki Türk seyahat acenteleri vasıtasıyla gurbetçilerin tatil tercihlerini Türkiye'den yana kullanması için çalıştıklarını vurgulayan Barut, ''Gurbetçilerin Avrupa'da birçok derneği ve lokali bulunuyor. Oralarda tatil tanıtım programları da uygulanmaktadır ancak ülke bazında bir çalışma yok. Hükümet, gurbetçilerin daha sık Türkiye'ye gelip tatil yapması için birtakım çalışmalar yapabilir. Onları teşvik edebilir. Gurbetçi turist her yıl tatillerinde 5 milyar dolardan fazla para bırakıyor. Bu miktar daha da artırılabilir'' diye konuştu. Barut, gurbetçilerin bir kısmının, yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçtiğine de dikkati çekerek, bu nedenle o kişilerin ülkeye girişlerinde yabancı turist gibi kayıtlara geçtiğini, onların da sayılması halinde gurbetçi turist sayısının çok daha fazla olduğunun görüleceğini belirtti.