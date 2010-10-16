-GURBETÇİ TUNAY TORUN'UN HEDEFİ MİLLİ TAKIM HAMBURG (A.A) - 16.10.2010 - Almanya birinci futbol ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburger SV'nin (HSV) formasını giyen Türk kökenli oyuncu Tunay Torun, en büyük hedefinin Türk Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Torun, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in çok iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, "Alman Milli Takımı çok güçlü ve disiplinli bir takım. Mesut da çok iyi oynuyor. Türkiye-Almanya karşılaşmasında Mesut'u ıslıkla protesto edenleri anlayamıyorum. Real Madrid gibi dünyanın en güçlü takımına transfer olan bir Türk sporcusu olan Mesut Özil ile gurur duymalıyız" dedi. Mesut Özil'in maçlarda Alman milli marşını söylemediğinin hatırlatılması üzerine Torun, şu görüşleri dile getirdi: "Ben de olsam söylemezdim. İstiklal Marşı'nı söylemek benim için daha önemli. Almanya-Türkiye karşılaşmasında Mesut Özil, gol attıktan sonra kökenine olan saygıdan dolayı sevincini tam olarak gösteremedi. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Gelmiş olduğun ülkenin milli takımına gol atmak acı verici elbette, ama profesyonel futbolda bunların olması gerekiyor." Türk Milli Takımı'nın aldığı yenilgilerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu da ifade eden Torun, milli takımın yetenekli sporcuları bulunduğunu, ancak bazı teknik hatalar yapıldığını savundu. Torun, "Türk Mili Takımı kendini toparladığı takdirde, dünyanın ilk beş takımı arasına gireceğine inanıyorum. Oyuncu değişikliğinden ziyade, belli bir sistem uygulanmalı ve bu sistem daimi olmalı" dedi. Sağ diz ön çapraz bağı koptuğu için ameliyat olduğundan 6 aydır sahalardan uzak kaldığını anımsatan Torun, iki hafta sonra antrenmanlara yeniden başlayacağını belirtti. Torun'un HSV ile olan sözleşmesi, bu sezon sonunda bitiyor.