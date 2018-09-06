Gurbetçi kuyruklarına 'ek peron' çözümü

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - YAZ tatili için Türkiye\'ye gelen gurbetçilerin yoğunluğu nedeniyle uzayan kuyruklara çözüm bulmak için bir araya gelen Türk- Bulgar gümrük yetkilileri, gelecek yıldan itibaren 2 gümrükte de işlem yapılan 9\'ar peronu, 13\'e çıkarma kararı aldı.

Avrupa\'nın çeşit ülkelerinde yaşayan 1 milyonun üzerinde gurbetçi, kara yoluyla Türkiye\'ye gelerek, giriş yapmak için Bulgaristan sınırındaki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını tercih ediyor. Gurbetçilerin bölgelerindeki izinlerin başlamasının ardından aynı anda yola çıkmaları sonucu gümrüklerde yoğunluk artarken, giriş yapmak için gelenler ise kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oluyor. Yaklaşık 5 haftalık tatillerinin ardından ana vatandan ayrılan gurbetçiler, çıkışta da uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

ÇÖZÜM TOPLANTISINDA BULUŞTULAR

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bulgaristan gümrük yetkilileriyle gümrük işlemlerinin daha hızlı, kolay ve güvenli yürütülmesi için \'çözüm toplantısı\'nda bir araya geldi. Kapıkule VİP salondaki toplantıya Bulgaristan\'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Bulgaristan\'ın Burgaz Bölge Müdürü Valeri Stefanov, Kapıkule karşısındaki Kapitan Andreevo Bölge Müdür Yardımcısı Krasimir Fucadjiev, Elhovo Polis Bölge Müdürü Deyan Mollov, Bulgar gümrük yetkilileri ile polisler katıldı.

YOĞUNLUKTA 5\'ER PERON DAHA AÇILACAK

Toplantıda 2018 yılının \'gurbetçi sezonu\' detaylı değerlendirilerek, Türk- Bulgar gümrükleri arasındaki işlemlerin daha hızlı, kolay ve güvenli yürütülmesi, gelecek yıllarda sezon öncesi yapılacak ortak çalışmalar ve iş birliği noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda Türk ve Bulgar gümrük yetkilileri, 9\'ar olan peron sayısının 13\'e çıkarılarak, gurbetçilerin daha hızlı geçiş yapmasını kararlaştırdı. Yetkililerden biri, \"Gümrüklerde giriş ve çıkış olarak iki bölüm yer alıyor. Yoğun gurbetçi sezonunda örneğin girişte kuyruklar oluşmaması için boş olan çıkış bölümü peronlarından 4 tanesi de giriş hizmeti verecek. Bu iki ülkenin gümrüklerinde koordineli olarak yapılacak. Bu yolla 13 peronda gurbetçilerin giriş ve çıkış işlemleri daha hızlı yapılacak. Amacımız kuyruklar oluşmadan işlemlerini daha kısa sürede tamamlamak\" dedi.

1 AYDA 113 BİN ARAÇLA 600 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Bu yıl Haziran ve Ağustos ayları arasındaki sezonda, 1 milyonun üzerinde gurbetçi, Türkiye\'ye giriş yaptı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sadece ağustos ayında Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 113 bin araçla yaklaşık 600 bin kişinin çıkış işlemi gerçekleştirildi. Yaz tatillerinin ardından dönüşe geçen gurbetçilerin kuyruğu, gümrük dışına taşarak, Kapıkule Sınır Kapısı\'nda çift sıra halinde 9 kilometreyi geçmişti.

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