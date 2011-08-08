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Yaşam

Gurbetçi ailenin iki kızı da aynı anda boğuldu

Aileleriyle birlikte Almanya’dan Sinop’a tatile gelen 12 yaşındaki Fikriye Tuğçe Özay ile kardeşi 8 yaşındaki...

08 Ağustos 2011 03:00

T24  - Aileleriyle birlikte Almanya’dan Sinop’a tatile gelen 12 yaşındaki Fikriye Tuğçe Özay ile kardeşi 8 yaşındaki Nurcan Özay, denizde dalgalara kapılarak boğuldu. 

Almanya’dan ailesiyle birlikte memleketleri Sinop’a tatile gelen Nurcan ve Fikriye Tuğçe Özay

Gurbetçi ailenin iki kızı da aynı anda boğuldu

kardeşler, anneleri 32 yaşındaki Huriye Özay ile birlikte dün saat 18.30 sıralarında Akliman mevkiinde denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan iki kardeş, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların arama çabaları sonucu Fikriye Tuğçe Özay’ın cesedi yaklaşık bir saat sonra denizden çıkarıldı. Kardeşi Nurcan Özay’ın cesedi ise saat 23.00 sıralarında Sivil Savunma Arama-Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.   

 Çocuklarının boğulması üzerine gurbetçi aile sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



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