Gurbetçi aile, yıllardır o evin hayalini kuruyormuş

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- ALMANYA\'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen Turgay Öztürk (30) ile eşi Filiz (29) ve çocukları Mert (6) ve Rana\'nın (4) ölüm haberi, Trabzon\'un Düzköy ilçesindeki yakınlarını üzüntüye boğdu. Ailenin, Almanya\'da uzun süredir hayalini kurdukları ve 3 yıl önce kavuştukları evde ölü bulunmaları yürekleri burktu.

Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentinde yaşayan Turgay Öztürk ile eşi Filiz ve çocukları Mert ve Rana dün evlerinde ölü bulundu. Karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlenen ailenin memleketi Trabzon\'un Düzköy ilçesi Çalköy Mahallesi, acı haberle yasa boğuldu. Almanya\'da doğduğu öğrenilen Turgay Öztürk\'ün, yaklaşık 6 yıl önce Filiz Öztürk\'le evlendiği, 2 çocukları dünyaya gelen çiftin ev sahibi olma hayali kurduğu belirtildi. Almanya\'da bir otomobil fabrikasında teknisyen olarak çalışan Turgay Öztürk\'ün, birikimleri ile 3 yıl önce Stuttgart\'ta Obertürkheim Caddesi\'nde kendilerine ev inşa ettiği kaydedildi. Ailenin, Almanya\'da uzun süredir hayalini kurdukları ve 3 yıl önce kavuştukları evde ölü bulunmaları yürekleri burktu. Almanya\'daki otopsi işleminin ardından cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine getirileceği belirtildi.

Bu arada, Turgay Öztürk\'ün, geçen hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için memleketine geldiği öğrenildi.



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