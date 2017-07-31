Güray Öz, 271 günlük tutukluluğun ardından Cumhuriyet'teki köşesine döndü: Yeniden merhaba

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla çalışma arkadaşları ile birlikte 271 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Güray Öz'ün, tahliyesinin ardından kaleme aldığı ilk yazısı bugün (31 Temmuz 2017) yayımlandı. "Yeniden merhaba" diyen Öz, "Kaldığımız yerden değil, geldiğimiz günden devam ediyoruz. Geçen 9 ayda olup bitenler de eleştirilerimizi, önerilerimizi kuşkusuz etkileyecektir ama biz zamanın ruhuna boyun eğenlerin değil, ona itiraz edenlerin bilinciyle koyulacağız işe" ifadesini kullandı.

Güray Öz'ün "Yeniden merhaba" başlığıyla yayımlanan (31 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Uzun ve istem dışı bir ara oldu. Bu 9 aylık aranın sorumlusu ne sizsiniz ne de ben. Nedeni, her fırsatı değerlendirerek hakkı, hukuku sıfırlamak isteyenlerin uzun erimde kaybedecekleri bir savaşta kazandıkları geçici zaferdi. Geçici zaferleri her biri hukukun entelektüel temsilcisi olan hukukçuların yoğun çabası, aydınlanma ufkunu aşmak isteyen, barış, demokrasi, laiklik için, insan hakları için mücadele eden, kapatıldıkları koğuşlarda dik durmayı başaranların direnciyle en azından şimdilik boşa çıkartılmıştır. Ama Türkiye hâlâ gazetecilerin en çok tutuklandığı ülke utancını yaşamaya devam ediyor.

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Engellendiğimiz işimize geri dönüyoruz.

Dinlemeye, yazmaya, tartışmaya yeniden başlıyoruz.

Cumhuriyet okurunun gazetesiyle çok yönlü aktif ilişkisi bilinen bir durumdur. İşte o ilişkiyi yeniden canlandırmak, gazete sayfalarına aktarabilmek, redaksiyona, yazı işlerine, editörlere eleştirilerimizle katkıda bulunmak için işbaşındayız.

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Kaldığımız yerden değil, geldiğimiz günden devam ediyoruz.

Geçen 9 ayda olup bitenler de eleştirilerimizi, önerilerimizi kuşkusuz etkileyecektir ama biz zamanın ruhuna boyun eğenlerin değil, ona itiraz edenlerin bilinciyle koyulacağız işe.

İletilerinizi, mektuplarınızı okumaktan, gazete yöneticilerine aktarmaktan, ülkemizin ihtiyacı olan büyük tartışmaya sizlerle birlikte katılmaktan büyük bir zevk duyacağım.