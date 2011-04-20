Gür: BDP, en az beş eksik vekille Meclis'e girer

T24 - BDP'nin desteklediği adayların YSK tarafından iptali tartışılırken, Adi Gür, BDP için seçim tahmininde bulundu. Gür, 'BDP en az beş eksik vekille Meclis'te temsil edilir. Siirt ve Diyarbakır'da üç vekil AK Parti'ye gider. İstanbul ve Mersin'deki vekillikler de yine AK Parti - CHP veya MHP'den birine geçer' dedi



AG Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, YSK'nın 7'si BDP'li 12 bağımsız adayı vetosunu değerlendirirken, yasağın seçim sonuçlarına etkisini de yorumladı. Gür'e göre BDP'nin bu saatten sonra ittifak yapması zor, başka bir partinin desteklenmesi ise ancak el altından olabilir. Gür'ün değerlendirmeleri şöyle:



Sorunun çözümünde herhangi bir gelişme olmazsa mevcut durum BDP'nin 12 Haziran'dan sonra TBMM'de eksik beş milletvekiliyle temsil edilmesine neden olur. Diyarbakır ve Siirt'teki üç vekillik AK Parti'ye, İstanbul ve Mersin'deki vekillikler ise yine AK Parti - CHP veya MHP'den birine gidecek veya paylaşılacaktır.



- BDP'nin bu saatten sonra ittifak yapması mümkün değil. Bu illerde 'BDP bir partiyi destekleyebilir mi' ihtimalini ise çok olası görmüyorum. Bu illerde boykot olabilir veya BDP'nin seçimlerle ilgili genel bir tavrı olabilir. Belki bazı illerde gizli olarak bir parti desteklenebilir ama aleni olabileceğini sanmam çünkü bu durum desteklenen partiye diğer bölgelerde sıkıntı yaratabilir.



- CHP'ye destek verirse bölgede CHP 1-2 milletvekili çıkarabilir ama bunun rakip partiler tarafından olumsuz propoganda aracı olarak kullanılması, ciddi oy kaybına neden olur. Önümüzdeki günlerde bu konuda çözüm açısından bir gelişme olmazsa bu durum BDP'nin en az 5 milletvekili kaybetmesine neden olacaktır.





İl il yasaklı sandık sonucu



Adil Gür, YSK'nın onay vermediği 7 BDP'linin aday gösterildiği seçim bölgelerini de değerlendirdi



İSTANBUL: Kamuoyu araştırmaları BDP'nin İstanbul'da her seçim bölgesinde en az bir adayını TBMM'ye sokacak gücü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle 1. Bölgeden BDP'nin yedek adayınının olmaması, İstanbul'da eksik bir milletvekili çıkarmasına neden olacaktır. Bu durum kime yarar sorusunun cevabını net olarak vermek zor. En avantajlı parti o bölgede birinci çıkacak parti olacağından AK Parti'ye yarayacağı ilk bakışta olası gibi görünse de bu milletvekilliği muhalefet partilerine gidebilir.



SİİRT: Halen TBMM'de olan Gültan Kışanak'ın veto edilmesi yedek aday olmadığı takdirde BDP'nin Siirt'te kuvvetle muhtemel çıkaracağı bir vekile mal olacaktır. Geçmiş seçim sonuçlarını dikkate aldığımızda BDP'nin Siirt'te milletvekili adayının olmaması AK Parti'ye Siirt'te fazladan bir milletvekili getirecektir.



HAKKARİ: BDP'nin herhangi bir olumsuzluğa karşı yedek adayının olduğu söyleniyor. Durum böyleyse oylar blok halinde yedek adaya gidecek ve BDP etkilenmeyecektir.



MERSİN: BDP'nin ilde yedek adayının olmadığı söyleniyor bu nedenle bir milletvekili kaybedeceği görünüyor. Kime yarar, Mersin'de AK Parti, CHP ve MHP arasında üçlü yarış var. 2007 seçimlerinde bu üç parti 4'er vekil çıkarmıştı. Bu seçimde BDP adayı olmadığı takdirde Mersin'de 1. olan partinin BDP'nin çıkarması muhtemel vekili alacağını düşünüyorum.



ELAZIĞ: Elazığ'da son yıllarda BDP'nin oyları artsa da, bağımsız vekil çıkarabilecek oranda olmadığını düşünüyorum.





DİYARBAKIR: BDP'nin Diyarbakır'da bu seçimde rahatlıkla altı adayını seçtirecek gücü olduğunu söyleyebiliriz. Medyadan takip edebildiğim kadarıyla ilde BDP'nin yedek bağımsız adayları da yoktur. Önümüzdeki günlerde bu konuda çözüm imkanı geliştirilemediği takdirde, BDP Diyarbakır'da iki eksik, AK Parti fazladan iki milletvekili çıkarma imkanına kavuşacaktır. Diyarbakır'da da BDP ve AK Parti dışında milletvekili çıkarabilecek güçte herhangi bir siyasi parti olmadığı için, bu durumdan AK Parti milletvekili sayısı olumlu etkilenecektir.







