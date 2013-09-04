Gür: 'AKP'ye oy vermem' diyenlerin oranı 6 senede yüzde 23'ten yüzde 34'e çıktı

A&G Araştırma Şirketi’nin sahibi Adil Gür, “Ağzıyla kuş tutsa AKP’ye oy vermem” diyenlerin oranının 2007’de yüzde 23, 2011’de 27, 2013 Şubat’ında da yüzde 34’e çıktığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol’a konuşan Adil Gür, AKP’ye oy verenlerin başka bir partiye de oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 21 olduğunu açıkladı.

Yazısında Gür’ün anketine yer veren Akyol, diğer partilere oy verenlerin, başka bir partiye oy verebilecekleri söyleyenlerin oranının yüzde 8-10 civarında olduğunu belirterek, “Demek ki, oy verebileceği ‘başka parti’ bulsa, AK Parti seçmeni hayli fire verebilir” dedi.