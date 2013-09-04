T24 LogoT24 Logo
Politika

Gür: 'AKP'ye oy vermem' diyenlerin oranı 6 senede yüzde 23'ten yüzde 34'e çıktı

Adil Gür, 2006'dan bu yana yapılan seçim anketlerinde AKP'ye oy verenlerin oranındaki değişimi anlattı

04 Eylül 2013 15:41

A&G Araştırma Şirketi’nin sahibi Adil Gür, “Ağzıyla kuş tutsa AKP’ye oy vermem” diyenlerin oranının 2007’de yüzde 23, 2011’de 27, 2013 Şubat’ında da yüzde 34’e çıktığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol’a konuşan Adil Gür, AKP’ye oy verenlerin başka bir partiye de oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 21 olduğunu açıkladı.

Yazısında Gür’ün anketine yer veren Akyol, diğer partilere oy verenlerin, başka bir partiye oy verebilecekleri söyleyenlerin oranının yüzde 8-10 civarında olduğunu belirterek, “Demek ki, oy verebileceği ‘başka parti’ bulsa, AK Parti seçmeni hayli fire verebilir” dedi.

Taha Akyol’un yazısını okumak için tıklayınız

ETİKETLER

erdoğanakpadil güragaraştırmaseçimseçmenoydeğişim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24