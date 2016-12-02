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Gupse Özay: Barış'ın hayranları yüzünden ev değiştirdik

"Hakimiyet hastalığım var ama Barış'ı hayranlarından kıskanmıyorum"

02 Aralık 2016 18:39

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Görümce filmi bugün vizyona giren Gupse Özay, sevgilisi Barış Arduç'u kıskanmadığını ancak hayranları yüzünden ev değiştirdiklerini söyledi.

Kiralık Aşk dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu Barış Arduç da, geçen haziranda Vogue Dergisi'ne hayranlarının gece yarısı evine geldiğini şöyle anlatmıştı:

"Geçenlerde 23:00'te evimin kapısı çaldı. Baktım karşımda iki genç kız, arkalarında da bir teyze. Kastamonu'dan beni görmeye gelmişler! Orası benim evim. Üstelik de gece. İnsan o saate tanımadığı birinin kapısını nasıl çalar?"

Günaydın'a konuşan Gupse Özay "Görümce filmini kendi hayatımdan esinlenerek yazdım. İlk tanıştığımızda abimin eşine zor anlar yaşatmıştım. Gençlik yıllarımda tam bir kokoştum. Makyajım olmadan dışarı çıkmaz, günde birkaç kıyafet değiştirir ve hep topuklu ayakkabı giyerdim" dedi.Özay "Hakimiyet hastalığım var ama Barış'ı hayranlarından kıskanmıyorum. Ama bazen ilginç olaylar da yaşıyoruz. Mesela bir gece kız hayranları, fotoğraf çektirmek için evimize geldi. Biz de evi değiştirdik" dedi.

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