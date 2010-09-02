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Yaşam

Günün karikatürleri

Mizah dergisi Leman bu haftaki sayısında iki kapak kullandı.

02 Eylül 2010 03:00

T24 - Mizah dergisi Leman bu haftaki sayısında iki kapak kullandı. Birinci kapakta dünya basınının da geniş yer verdiği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin izlediği basketbol maçında ponpon kızların sahaya çıkmaması işlenirlen ikinci kapakta da Pakistan'da sel felaketi mağdurlarına yapılan yardımları eleştiren bir karikatüre yer verildi. Hürriyet gazeti çizeri Latif Demirci de 'boy polemiği'ne atıfta bulunarak Erdoğan'a Milli Takım forması giydirdi.







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