Günün her saati dinlenebilecek şarkı açıklandı, bilim insanları onayladı

Royal Society tarafından yayımlanan hakemli bir açık erişim bilimsel dergisi Royal Society Open Science’ın yaptığı araştırmaya göre Sting’in vokalisti olduğu The Police’in ünlü şarkısı ‘Every Breathe You Take’in günün her saati dinlenebileceği açıklandı. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarla Spotify’da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkı analiz edildi.

Müzik dinlerken günün beş parçaya bölündüğünü ve her dilimde farklı tip müziklerin dinlendiğini söyleyen araştırmacılar, bu durumun hafta sonları değiştiğini de ifade etti.

Araştırmaya göre sabahları (06.00-12.00) yavaş ama enerjik şarkıların hakim olduğunu ifade etti. Örnek olaraksa Robbie Williams’ın ‘Supreme’ şarkısını verdi. (Bu şarkı Gloria Gaynor’un ünlü şarkısı “I Will Survive”ın interpolasyon versiyonu. Bu şarkıyı Ajda Pekkan ‘Bambaşka Biri’ olarak Türkçe’ye uyarlamıştı.)

Öğleden sonra (12.00-20.00) Rihanna’nın ‘Only Girl (In The World)’ parçası gibi yüksek sesli ve tempolu şarkılar hüküm sürdü.

Akşamları (20.00-23.00) dans edilebilen ve en yüksek tempoya sahip müziklerin hakim olduğu görüldü. Geceleri ise (23.00-04.00) Sigur Rós’un ‘Svefn-g-englar’ adlı parçası gibi yavaş ve ambient müziğin tercih edildiği görüldü.

Gece geç/sabahın ilk saatlerinde (04.00-06.00) dinlenen şarkılar gecedekilere benzese de tempo daha da düştü.

Bilim insanları, bu beş bölümün hepsine uyan özelliklere sahip şarkının ‘Every Breath You Take’ olduğunu söyledi.