Günün etkinlikleri

Kitaptan sinemaya, sergiden müziğe bugünkü etkinlikler.



Bienal Çanakkale’de



İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda gerçekleşen 11. Uluslararası İstanbul Bienali, bugün Çanakkale’de. Saat 17.30’da bienalden seçkilerle hazırlanan bir video Korfmann Kütüphanesi’nde gösterilecek.



Resmin ustaları



Batı resminin ustalarına ilgi duyanlar ve sanatla yeni tanışanlar için Yapı Kredi Yayınları’ndan yeni bir çıktı. Her biri uluslararası sanat tarihçileri tarafından yazılan kitaplarda, ustaların eserlerinin kaliteli baskıları da yer alıyor. Bu yıl Leonardo Da Vinci, Bosch, Cezanne ve Renoir’ya ayrılan kitapların fiyatları 22-39 TL arasında değişiyor.



Diyarbakır’da blues



Türkiye’nin en uzun soluklu müzik festivali Efes Pilsen Blues Festival, 20. kez Türkiye turunda bugün Diyarbakır’da olacak. Saat 18.30’da Diyarbakır’da Demirok Tesisleri’nde başlayacak festivalde Shemekia Copeland, Terry Evans ve Ray Schinnery sahne alacak. Biletler 17 TL.



Aşk versiyonları



Yönetmen Kemal Kocatürk’ün Shakespeare’in Romeo&Juliet, Hırçın Kız, Othello, III. Richard, Macbeth ve Hamlet gibi en tanınmış eserlerinden aşk kavramını yeniden derledi. Deniz Çakır, Mihrace Yekenkülüğ, Eren Balkan, Ali İl, Erkan Pekbay ve Kemal Kocatürk’ün sahnelediği oyun, bugün 20.30’da Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi’nde. Biletler 24-34 TL.