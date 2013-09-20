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Sağlık

'Günümüzün en tehlikeli uyuşturucusu şeker'

Hollanda'da yaşayan sağlık hizmetleri müdürü Paul van der Velpen şekerin günümüzün en tehlikeli uyuşturucusu olduğunu açıkladı

20 Eylül 2013 23:58


Ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarından Paul van der Velpen, gıda paketlerine şekerin bağımlılık yaptığı ve sağlığa zararlı olduğunun yazılması gerektiğini söyledi.

Hollanda’da yaşayan sağlık hizmetleri müdürü Paul van der Velpen şekerin günümüzün en tehlikeli uyuşturucusu olduğunu açıklayarak şaşırttı.

Ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarından Velpen, şekerli yiyecek ve içeceklerin tıpkı alkol ve tütün gibi sağlık uyarılarıyla satılması gerektiğini savundu. İnsanların şekerin zararları konusunda bilinçlendirilmesini öneren uzmana göre şeker kullanımı mümkün olan en az seviyeye indirilmeli.

 

‘Sigarayı bırakmak kadar zor’

 

Toplum sağlığı konusunda hizmet veren bir internet sitesine yazan Velpen, konuyla ilgili, “Şeker günümüzün en tehlikeli uyuşturucusu. Üstelik elde etmesi de çok kolay. Sigara paketleri ve içkilerin üzerindekilere benzer uyarılar şekerli ürünlerde de bulunmalı. Şekerli gıdaların uyarılarında şekerin bağımlılık yaptığı ve sağlığa zararlı olduğu yazmalı” dedi.

Her geçen gün aşırı kilolu insan sayısının arttığını belirten Velpen, bu durumun hükümetler için de olumsuzluk yarattığını belirtti. Buna göre aşırı kilodan kaynaklanan sağlık sorunlarını çözmek için hükümetlerin sağlık hizmetlerine ayırdıkları bütçeleri artırmaları gerekiyor.

Obezitenin çoğunlukla şeker tüketmekten kaynaklandığını vurgulayan uzman, şekeri bırakmanın sigarayı bırakmak kadar zor olduğununu söyledi.

 

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