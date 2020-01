Günümüzde kariyer çizgisini belirleyen 3 soru

Birçok zorluk ve ödülle oluşması yıllar alan kariyer, çoğu insanın hayatının omurgasını oluşturuyor. Ancak hızla değişen teknolojiyle birlikte kariyer çizgisinin belirleyicileri her jenerasyon için farklı olabiliyor.

Geleneksel iş tanımları her geçen gün şekil değiştirirken, kişilerin kariyer hedeflerinin belirleyicileri de eğitim ve tecrübenin ötesine geçiyor.

BusinessHT'de yer alan habere göre, ABD merkezli müşteri ilişkileri firması OgilyOne Worldwide'ın CEO'su ve "The Long View: Career Strategies to Start Strong, Reach High, and Go Far" adlı kitabın yazarı Brian Fetherstonhaugh, günümüzde kariyer çizgisi çizilirken sorulan şu üç soruya yanıt veriyor:

1) Yerimi makineler alacak mı?

Boston Danışmanlık Şirketi'nin raporuna göre 2025'te mesleklerin dörtte biri yazılımlar ya da robotlar tarafından yapılabilecek. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre ise İngiltere'deki iş kollarının yüzde 35'i 20 yıl içerisinde otomasyon riski altında olacak.

Oxford Üniversitesi raporu, en çok risk altında olan meslek gruplarını "mekaniğe ve tekrara dayalı işler" kapsamına alıyor. Örneğin, "rapor yazımı" gibi tekrarlı ofis işleri yazılımlar tarafından yapılacak. Fabrika işçileri de makineler nedeniyle tehdit altında.

Ancak bu durumun aksine, sanat, tasarım, mühendislik gibi "yaratıcılık ve orijinal fikilere" ihtiyaç duyan meslek grupları, otomasyona karşı oldukça avantajlı durumda. Sosyal zeka, pazarlık yeteneği ve iletişim becerisi gerektiren yönetimsel pozisyonlar da makinelerin tehdidi altında değil.

Fetherstonhaugh'e göre kariyeri garanti altına almanın anahtarı makinelerin yaptığından farklı bir iş yapabilmekte yatıyor. Müşterileri arasında IKEA, Coca-Cola, Unilever gibi markaların da olduğu Fetherstonhaugh, "Eğer hesaplama, raporlama, sosyal beceri gerektirmeyen işler yapıyorsanız endişelenmeli ve harekete geçmelisiniz. Yaratıcılık, muhakeme, güven ilişkileri kurma, sosyal etkileşim ve makinelere öğretme yeteneklerini geliştirmelisiniz" diyor.

2) Gelecekte nerede ve nasıl iş bulacağım?

LinkedIn, Monster.com, Glassdoor, CareerBuilder, son dönemde iş arayan ve işverenleri buluşturan dijital kariyer platformlarından sadece birkaçı.

İş arama platformları her yıl önlenemez bir hızda büyürken, LinkedIn CEO'su Jeff Weiner'ın meslek seçimleri ve niteliklerine küresel bir çerçeve çizecek planı var.

Winer ve ekibi, oluşturacakları 10 yıllık grafikte, dünyadaki tüm mesleklere, bu meslekler için gereken niteliklere, bu nitelikleri öğreten eğitim kurumlarına, söz konusu özellikleri taşıyan profesyonellere ve şirketlere yer verecek. Oluşturulacak bu "yeni dünyada", iş arayanlar, "patron ve eğitim kurumu" arayışına çıkabilecek. Böylelikle kariyer odaklı kişilerin arayışları daha sadeleştirilmiş bir yolda devam edecek.

3) Gelecekte zamanımı nasıl yöneteceğim?

Kariyerler, geleneksel olarak çalışılan şirket ve "rahat bir hayat sunup sunmadığı" odaklıyken Fetherstonhaugh'a göre bu durumun doğasında değişiklikler olacak. Girişimsel ve freelance iş kollarında dramatik bir büyüme gözlenirken, iş hedefleri çeşitlenecek.

İnternet üzerinden alım-satım yapan işletmelerin şimdiden birçok insanın gelir kaynağı olduğunu söyleyen Fetherstonhaugh, bu durumun giderek ivme kazanacağını belirtiyor.

Fetherstonhaugh , sınırlı gelir getirmesine karşılık "kendi işinin patronu olabilme" imkânı tanıyan freelance çalışmanın gelecekte önemli bir kariyer ayağı olacağını söylüyor. Ünlü CEO, teknoloji ve sosyal platformların gelişmesinin freelance iş bulmayı kolaylaştırdığını vurguluyor.

Son olarak herkesin kariyeri üzerine iyi düşünmesi gerektiğinin altını çizen Fetherstonhaugh, amaç, esneklik, yenilik ve emekliliğimizde yardımcı olacak gelirin nasıl oluşturulacağının belirlenmesi gerektiğini söylüyor.