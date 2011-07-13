Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi açıldı!

Batur Fatih İlhan

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T24 - “30. Günümüz Sanatçıları Sergisi”, 30 Temmuz'a dek Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde (Aksanat), plastik sanat tutkunlarının ilgisini bekliyor...

Gerçekleştirdiği sanatsal etkinliklerle Türkiye'nin kültür sanat hayatına birçok farklı kanaldan ulaşma çabasını ısrarla sürdüren Aksanat, yoluna bu defa kendi alanında artık lenekselleşen “Günümüz Sanatçıları Sergisi”yle devam ediyor. Hem de son çeyrek yüzyılı aşkın bir süre önemli bir sanatçı kuşağının katıldığı bir etkinlikle...







Sergi, günümüz sanatçılarının üretimleri ve söylemlerinin izleyici ile buluşması aynı zamanda çağdaş sanat alanında üretim yapan genç sanatçıların sanat ortamına katılması açısından önem arz ediyor. Küratörleriyse, Fulya Erdemci, Başak Şenova ve Arzu Yayıntaş.







Beyoğlu-İstiklal Caddesi 8 numarada; yüzünü güneşe dönen bir çiçek gibi açan Aksanat, yalnızca devamlılığıyla değil, her yıl aynı özellikleri koruyarak görsel sanatlar alanındaki değişimleri yakalaması ve yansıtması bakımından, hiç olmazsa, kapısı açılarak, tebrik edilmeli deriz.



“Günümüz Sanatçıları Sergisi”ne eserleriyle hayat veren sanatçılarsa; İlgen Arzık, Mehmet Ali Boran, Ali Bozan, Baran Çağınlı, Mehmet Fahracı, Onur Gökmen, Hayal İncedoğan, Engin Konuklu, Can Kurucu, Ekin Onat von Merhart ve de Birol Özer...



ETKİNLİK MEKÂNI:

Akbank Sanat Beyoğlu

İstiklal Cad. No:8 34435 Beyoğlu -İstanbul

(0 212) 252 35 00 - 01

www.akbanksanat.com