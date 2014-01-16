Günter Grass: Artık yazı yazmayacağım

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Günter Grass, bir daha roman yazmayacağını açıkladı. Yazın kariyeri boyunca edebiyat dünyasının sınırlarını aşan tartışmalara imza atan Grass, romanla ilişkisini bitirmesinin gerekçesi olarak ise sağlığını gösterdi.

Almanya’da Passauer Neue Presse’e konuşan Grass, “Şimdi 86 yaşındayım. Bir romanla daha başa çıkabileceğimi hiç sanmıyorum” dedi. 1999’da “tarihin unutulmuş yüzünü betimleyen eğlenceli kara masallarıyla” Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Grass, “Sağlığım, bir roman yazmak için gerekli olan 5-6 yıllık bir projeye başlamama izin vermez” dedi.

Çok arkadaş hiç arkadaştır

Günter Grass, zamanını suluboya resim çalışmalarına vakfettiğini dile getirdi. Yazıyla ilişkisini artık “kısa metinler” kaleme almak olarak kurgulayan Grass, bu “yaratıcı faaliyet” sonucunda “ilk metinler”in oluşmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Günter Grass, sosyal medyadan pek hazzetmediğini de belirtti. Çocuklarının ve torunlarının sürekli Facebook’tan bahsettiğini söyleyen Grass, “Bunlardan biri gelip de ‘Facebook’ta 500 arkadaşım var’ dediğinde ister istemez çekincelerim oluşuyor. Ben de diyorum ki; 500 arkadaşı olanın hiç arkadaşı yoktur” dedi. Grass, sosyal medyayla ilişkisi bakımından kendini “biraz dinozor gibi” hissettiğini de sözlerine ekledi.

“Alman Edebiyatı” tabirini reddederek “Almanca Edebiyat” ifadesini kullanmayı tercih eden Günter Grass, gerek romanlarıyla gerekse politik duruşuyla pek çok tartışmaya yol açtı.

1959 tarihli büyük romanıDie Blechtrommet/Teneke Trampet’le edebiyat dünyasında esaslı bir yer edineceğinin sinyallerini veren Günter Grass, 2006’da Soğanı Soyarken’de “İnanmış bir Genç Nazi’ydim ben; faşizmin neferlerinin arasında uygun adım yürümüştüm” itirafıyla Waffen SS üniformasıyla savaşa gittiğini de açıklamıştı.

Yunan krizinden Avrupa’yı sorumlu gösteren Europas Schande/Avrupa’nın Ayıbı şiiriyle şimşekleri üzerine çeken Grass, 2012’de de Söylenmesi Gereken adlı şiiriyle İsrail’in nükleer politikasının dünya barışını tehdit ettiğini öne sürmüş; sonrasında İsrail’de persona non grata ilan edilmişti.

Böyle özgür olamayız

Günter Grass; eski NSA sistem analisti Edward Snowden’ın ortaya çıkardığı Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) izleme skandalı hakkında geçen ay “Böyle sürekli gözlem altında tutulan bir insan özgür değildir” diyerek skandalı kınamıştı.