Güntekin Onay'dan 'basın özgürlüğü' isyanı: Bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor, bunlardan bahsetsinler!

NTV spikeri Güntekin Onay, Beşiktaş kulübünün Fotomaç gazetesi muhabirlerini tesislere almama kararı ardından özellikle Sabah gazetesinde çıkan "basın özgürlüğü" haberlere yönelik olarak, işsiz bırakılan ve tutuklanan gazetecileri örnek gösterdi ve "Bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor, basın özgürlüğünü tartışanlar, biraz da bu konuları konuşsunlar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı, kulüp hakkında yapılan haberlerin ardından Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor kanalı ve Fotomaç gazetesi için boykot çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine grup çalışanı muhabirlerin antrenman tesislerine alınmayacağını belirtmesi üzerine Sabah gazetesi, A Spor ve A Haber'de basın özgürlüğünün engellendiğine yönelik haberler ve yorumlar yer aldı.

NTV Spor kanalında hazırlayıp sunduğu programda yaşananların ‘basın özgürlüğünün kısıtlanması’ olarak yorumlanmasının ardından tepkisini dile getiren Onay şunları söyledi: “Gazeteciye şöyle destek olabiliriz. Bir yolsuzluk haberi yaparsın ve o haber kimsenin hoşuna gitmez. O haberi sansürlemeye çalışırlar, o zaman arkanda dururuz. Bu ülkede gazeteciler hapiste mi? Hapiste! İşsiz kaldırlar mı? Kaldılar! Tutuklanıyor mu? Tutuklanıyor! Baskı yapılıyor mu? Yapılıyor! O zaman basın özgürlüğü konusundaki hassasiyetleri başka taraflara da kaydırmamız lazım. Bir tane muhabir antrenmana alınmadı diye ‘basın özgürlüğü’nü tartışanlar o zaman bu konuları da konuşsunlar.”