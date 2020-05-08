Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose ile ABD Hazine Bakanı arasında Twitter kavgası: 70 binden fazla ölümden sorumlu olan ben değilim

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Guns N' Roses grubunun solisti Axl Rose, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile Twitter'da tartıştı. Rose'u Mnuchin hakkında "G.t herif" ifadelerini kullanması üzerine Hazine Bakanı ünlü rock yıldızına "Son zamanlarda ülken için ne yaptın?" diye sordu.

Tartışma, Axl Rose'un Twitter'dan "Artık resmi! Daha önce kim ne düşünmüş olursa olsun Mnuchin resmi olarak bir g.t herif" mesajını yazmasıyla başladı.

Mnuchin, Rose'a cevap olarak "Son zamanlarda ülken için ne yaptın?" diye sordu.

Axl Rose, Mnuchin'e yanıt olarak şunları yazdı:

"Benim hatam, Liberya ekonomik modeline benzemeye çalıştığımızı anlamamışım. Fakat ben bu admin gibi 70 binden fazla ölümün sorumlusu değilim, senin gibi ABD halkına karşı federal bir hükûmet sorumluluğu taşıyıp televizyona çıkarak pandemi sırasında seyahat etmelerini söylemiyorum"