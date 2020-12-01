Günlük vaka sayısı 800'e yükselen Zonguldak'ta kent merkezinin tamamı kırmızıya döndü

Zonguldak'ta vaka sayıları günlük 800'e ulaştı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında ise kent merkezinin tamamı, risk haritasında `kırmızı´ renge dönüştü.

Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 24 saat çalışarak salgının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezlerinde halkın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor. (DHA)