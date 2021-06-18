Günlük vaka sayılarının tırmandığı Rusya'nın 1 Temmuz'da Türkiye'ye uçuş sınırlamasını kaldırabileceği iddia edildi

Rusya'dan Türkiye'ye olan uçuş kısıtlamasının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılabileceği ifade edildi. Rusya'da vaka sayılarında ciddi bir artış görülüyor.

Forbes dergisinin Rusya ediyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın corona virüsle mücadele merkezinin 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

İlgili departmanlardan kaynakların Forbes'a verdiği demeçte, seçeneğin değerlendirildiğini ve en büyük havayollarından birindeki bir kaynağın durumu doğruladığını söyledi.

Forbes'in iki kaynağı, henüz nihai bir karar olmadığı bildirilirken ancak Rusya için popüler bir tatil bölgesi olan Türkiye’nin seyahat kısıtlaması altında olmasının Rusya’daki plajlarda yoğunluğu artırdığını ve bu durumun da corona virüs vakalarını yükselttiğini bildirdi.

İlgili departmanlardaki kaynak, “Rusya'da insidansta (100 bin kişide görülen vaka sayısı) keskin bir sıçrama göz önüne alındığında, corona virüs vaka sayısının istikrarlı bir şekilde düştüğü Türkiye ile uçuşları açmak şimdi daha güvenli görünüyor” dedi.

Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.

Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.

Dün Koronavirüs pandemisi ile mücadeleden sorumlu hükümet yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Büyük ihtimalle daha agresif, daha hızlı yayılan bir varyant ile karşı karşıyayız" demişti. Moskova Belediye Başkanı, "Günlük vaka sayıları üçe katlanıyor. Bu daha önceki dalgalarda görmediğimiz çok büyük bir dinamik" ifadelerini kullandı.